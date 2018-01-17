Один из зимников на Ямале открыли для транспорта

Из-за аномально высокой температуры воздуха закрыто движение по зимнику — нарушена плотность полотна.

На Ямале сезонная автомобильная дорога «Салехард — Надым» закрыта с 15 января. «Выезжать на зимник в данный момент - очень опасно», — добавляет он. «Принято решение о закрытии дороги», — разъяснил глава отдела содержания и ремонта автомобильных дорог Александр Симонов. Как передает pr-служба руководства ЯНАО, дорога закрыта с девяти часов утра (по здешнему времени) понедельника, 15 января. Чтобы избежать необычных ситуаций, было решено закрыть дорогу до сокращения температуры.

На зимнике «Уренгой — Красноселькуп» проезд разрешён для всех видов автомобильного транспорта массой до 30 тонн. Так, 15 января в Салехарде было зафиксировано плюс три градуса, что является аномалией для этого времени года.