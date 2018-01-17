Около 500 туристов из РФ застряли в Мексике из-за долгов авиакомпании «Россия»

Около 500 туристов из России не смогли вылететь на родину из мексиканского курортного города Канкун, сообщила РИА Новости почетный консул России в штате Кинтана-Роо Армина Вольперт.

По ее словам, пассажиры должны были лететь рейсом авиакомпании «Россия». После посадки в самолет они провели в салоне восемь часов, ожидая вылет. Затем пассажиров высадили из самолета.

«По информации от аэропорта, задержка рейса произошла за неуплату платежа (со стороны авиакомпании)», — сообщила консул.

Она добавила, что сейчас пассажиры обращаются за помощью в консульство и посольство РФ.