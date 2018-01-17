Париж отказался требовать от Москвы возврата царских долгов

Франция не может требовать от России возвращения выплат по дореволюционным облигациям, однако не имеет полномочий запретить своим гражданам выдвигать такие требования. Об этом сообщили РИА «Новости» в Министерстве экономики Франции.

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Французы требуют от России уплаты царского долга в 30 миллиардов евро

«Межгосударственные споры между Французской Республикой и Российской Федерацией по вопросу „русских займов“ были ликвидированы подписанием 27 мая 1997 года соглашения между двумя странами, по которому Франция и Россия взаимно отказываются от всех финансовых долгов, которые возникли между ними до 9 мая 1945 года, а также воздерживаются от поддержки требований своих граждан, связанных с этими долгами», — сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что около 400 тысяч французов — наследников инвесторов, вложивших свои средства в строительство железных дорог в Российской империи, требуют от Москвы выплаты 30 миллиардов евро. Выплаты по облигациям прекратились в 1918 году. В 1997 году, Российская Федерация подписала с Францией договор, в соответствии с которым стороны признают долги царской России уплаченными.

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