Су-34 и два тяжелых истребителя Су-30М2 сели на автотрассу в Ростовской области в ходе летно-тактических учений 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа. Об этом сообщил руководитель пресс-службы округа Вадим Астафьев.

«Посадка истребителей оперативно-тактического класса проходила конвейерным способом: самолеты касались асфальта и, „пробежав“ несколько десятков метров по дороге, вновь взмывали в небо,» — уточнил Астафьев.

Ранее подобные маневры совершали лишь штурмовики и легкие истребители.

Embedded video for Под Ростовом на трассу сели три боевых истребителя

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