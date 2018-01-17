Под Запорожьем автобус попал в ДТП: есть погибшие

В Запорожской области сегодня утром пассажирский автобус, следовавший по маршруту Мариуполь-Харьков, столкнулся с автомобилем, в результате происшествия погибли два человека.

Пресс-служба ГСЧС в Запорожской области сообщает, что спасателям стало известно об аварии в 08:40. В ведомстве добавили: «Пассажирский автобус Мариуполь-Харьков столкнулся с автомобилем Нива. В результате ДТП 2 пассажира легкового авто погибли на месте происшествия, водителя доставили в больницу. Из-за столкновения произошла утечка бензина, в результате чего загорелась машина. Одновременно с ликвидацией пожара, спасатели с помощью гидроинструментов деблокировали тела погибших из металлической ловушки».

Отмечается, что на момент аварии в автобусе находились 24 человека, двое из которых водители, при этом никто из них не пострадал.

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