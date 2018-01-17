Порошенко анонсировал получение ВСУ бесплатных Javelin от США

В оборонном заказе на 2018 год число противотанковых ракетных комплексов увеличено в четыре раза.

Президент Украины Петр Порошенко во время заседания СНБО сообщил: «Сегодня могу сказать, что протитанкове вооружения, его количество увеличивается в четыре раза. И все это должно быть непосредственно в АТО. Мы не можем снижать уровень боеспособности наших частей».

По его словам, это будут не только ПТРК отечественного производства, такие как «Стугна», но и иностранного производства.

Также, глава государства добавил, что американцы будут поставлять Украине противотанковые комплексы Javelin в качестве оборонительного вооружения за счет финансирования США.

Кроме того, он сообщил, что число беспилотников в ВСУ будет увеличено в четыре с половиной раза, а антиснайперских комплексов — в 10 раз.