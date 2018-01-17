Порошенко призвал не верить России

Президент Украины Петр Порошенко во время выступления в рамках ежегодного приема руководителей дипломатических представительств заявил, что России нельзя доверять, так как она хочет вернуть Киев в «сферу влияния». Об том сообщает «112 Украина».

«Самым действенным предохранителем против возрождения имперских амбиций и аппетитов России является демократическая, успешная и независимая Украина. Все, что сегодня делает Россия в Украине, имеет одну-единственную цель: вернуть нас в свою так называемую "сферу влияния", уничтожить украинское государство как таковое», — заявил Порошенко.

Украинский президент подчеркнул, что «агрессору» нельзя верить и невозможно его «умиротворить».

«Кремлю никогда нельзя верить, под какие режимы он себя не маскировал бы – царский, коммунистический или псевдо-демократический», — заявил Порошенко.