Премьеру «Приключений Паддингтона 2» в России перенесли на две недели

Российское Министерство культуры приняло решение перенести начало проката кинокартины «Приключения Паддингтона 2» на две недели в связи с тем, что изначально заявленная дата премьеры - 18 января - совпала с премьером другого фильма.

Об этом в среду сообщает официальный представитель компании-прокатчика «Вольга». В частности, пресс-служба компании обнародовала в среду сообщение, в котором говорится, что в полученном оригинале прокатного удостоверения на фильм «Приключения Паддингтона 2» стоит дата начала проката 1 февраля 2018 года.

«Кроме этого мы получили письмо от Министерства культуры о том, что в запрошенной дате 18 января 2018 года отказано, так как она совпадает с датой, зафиксированной в ранее выданном прокатном удостоверении на иной фильм», - отмечается в сообщении.

Напомним: Кинокартина «Приключения Паддингтона 2» снята,как продолжение полнометражного фильма «Приключения Паддингтона», вышедшего в 2016 году и собравшего в мировом прокате более 250 миллионов долларов. Фильмы сняты по мотивам серии детских книг английского писателя Майкла Бонда, главным героем которых является говорящий медвежонок по имени Паддингтон, живущий в простой лондонской семье.