Пусть говорят - Призрак Виталины в новой жизни Джигарханяна (16.01.2018)

Добавлено: 17 янв 2018 в 10:11 ,

Пусть говорят. Эксклюзивные подробности из первых уст последний выпуск 16 января. Народный артист СССР, оказавшийся в прошлом году в центре громкого скандала, готов начать новую жизнь с чистого листа. Где и с кем он встретил новый 2018 год? Кто займет место Виталины Цымбалюк-Романовской в театре и в жизни артиста? Народный артист Армен Джигарханян не виделся со своим сыном Степаном почти 20 лет. В театре шептались, что отец выгнал его в один день. Что стало последней каплей? Почему Степан уехал в Америку? Но именно сейчас Степан возвращается к отцу. Впервые после стольких лет Степан зашел в театр своего отца. Зачем Армен Борисович позвал Степана и с каким документом в руках сын знаменитого артиста вышел из кабинета родного отца.



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