Путин пообещал выделить 5 млрд на благоустройство малых городов

Как говорилось, на консилиуме в среду М. Мень обратился к В. Путину с просьбой предусмотреть отдельное финансирование в объеме 5 млрд руб. на поддержку конкурсных проектов благоустройства исторических и малых городов.

«Мы посмотрим на эффект, ежели он будет настоящий, то будем обращаться к президенту с просьбой поддержать и в дальнейшем подобного рода поддержку малых городов и исторических поселений». Путин обозначил, что жители должны иметь возможность участвовать во всех конкурсных процедурах. Нам нужно выработать методику, доля малых городов и исторических поселений должна быть обеспечена.

«Я очень рассчитываю на то, что конкурс будет проведен как можно скорее, буквально на следующей неделе, через неделю, что будут выработаны соответствующие критерии данного конкурса», — подчеркнул глава государства. «У нас планируется, что победителями будет 60 городов, из них 20 — исторические поселения и 40 — малые города», — проинформировал М. Мень.

Ранее говорилось, что в предыдущем году результатом реализации приоритетного проекта «Формирование городской среды» стало благоустройство 19,5 тыс. дворов и 2,5 тыс. социальных пространств (скверов, парков, площадей, улиц) на сумму 42 млрд руб.

Муниципалитеты, как до этого разъяснил руководитель Минстроя Михаил Мень, разрабатывают проекты развития определенных публичных территорий на основе проведенного исследования культурного и исторического наследства города. Поддержка проекта гражданами и проведение публичных обсуждений по нему станут главными критериями оценки для федерального жюри. В конкурсе могут принять участие исторические поселения и малые города с населением наименее 100 тыс. человек.