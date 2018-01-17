Путин угостил чиновников пастилой в Коломне

Президент России Владимир Путин на Форуме малых городов и исторических поселений в Коломне угостил чиновников пастилой, сообщает в среду РИА «Новости».

Главе государства в рамках выставки проектов создания комфортной городской среды рассказали о нескольких видах лакомства и предложили попробовать знаменитую коломенскую пастилу.

Для дегустации Путин выбрал медовый сорт и угостил им своего полпреда в ЦФО Алексея Гордеева, губернатора Московской области Андрея Воробьёва, своего помощника Николая Цуканова и министра строительства Михаила Меня.

Владимир Путин признался, что ему понравилась Коломна. По его словам, город находится в хорошем состоянии, и в нем есть что смотреть. «В целом не случайно сюда РЖД «Ласточку» запустили», — сказал он.

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