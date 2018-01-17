Рекордное числу ДДУ зарегистрировано за год в столице России

— К началу зимы минувшего 2017-ого Росреестр по российской столице зарегистрировал 6 689 договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) жилья, что на 19 процентов больше, чем в конце осени предыдущего года (5 597 договоров) и на 37 процентов больше, чем зимой 2016 г (4 859). Об этом сказали в пресс-центре столичного управления Росреестра.

«Если в течении следующего года столичным Управлением Росреестра было зарегистрировано 43 876 ипотечных сделок, то в 2017 — 54,402 тыс. (+23%)».

К началу зимы 2017-ого Росреестра по столице зарегистрировал 6 689 договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) жилья.

Существенный рост отмечен и на московском рынке ипотечного жилищного кредитования.

Также в Росреестре подчеркнули, что рост ипотечного кредитования во многом связан со уменьшением Центробанком основной ставки, которая на протяжении 2017 г. уменьшалась шесть раз и достигла уровня 7,75% годовых. При всем этом конец года всегда характеризуется повышенной покупательской активностью: «зимой зарегистрирован 6961 ипотечный договор, что на 15% больше, чем осенью прошлого 2017 г», — поведали в Росреестре. По результатам 2017 года в столице зарегистрировано 123 894 контракта купли-продажи (мены) жилья.

В предыдущем году в столице России возросло количество договоров долевого участия в строительстве. Только зимой этот показатель превысил 6,9 тыс. контрактов, что стало наибольшим месячным значением за всю историю наблюдений, уточняют в ведомстве. Всего, по последним предварительным сведениям ведомства, в 2017-ом в столице зарегистрировано 54,2 тыс. ДДУ на жилье против 35,6 тыс. годом ранее. В следующем году таких было 126,045 тысячи, в 2015 — 113,769 тысячи.