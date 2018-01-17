Республика Коми получила 800 миллионов рублей на приоритетные проекты

Республика Коми привлекла из федерального бюджета на реализацию приоритетных проектов за минувший год 800 миллионов рублей.

Как рассказал глава республики Сергей Гапликов, с 2015 года по указу президента РФ Владимира Путина в республике работает Совет по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Гапликов отметил, что благодаря этому сейчас в Коми реализуется девять приоритетных проектов по различным направлениям, при этом в 2017 году по пяти проектам получено финансирование на сумму в 800 миллионов рублей.

По линии здравоохранения в Коми реализуется проект по оказанию своевременной экстренной медпомощи жителям труднодоступных районов республики. За прошлый год в ее рамках совершено почти 300 вылетов и эвакуировано 403 пациента, из которых 42 ребенка. По линии образования в республике утвердили дополнительное количество высококвалифицированных специалистов, имеющих востребованные профессии.

Кроме того, в Коми завершается девять проектов по реконструкции дорог, а также сдан участок протяженностью 34,5 километра в рамках концессионного соглашения.