Роспотребнадзор откроет горячую линию по новым купюрам

С 18 января Роспотребнадзор откроет горячую линию по вопросам обращения купюр номиналом в 200 и 2000 рублей. Об этом пишет ТАСС.

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«Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека с 18 по 25 января т. г. открывает всероссийскую горячую линию по приему купюр нового образца», — говорится в сообщении ведомства.

Россиянам расскажут про обращение новых купюр, прием ветхих купюр, отказ в уплате мелкими монетами и банковскими картами. Штраф за отказ продавца принять новые купюры может составлять до 50 тысяч рублей.

Новые банкноты были представлены главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной 12 октября. Глава ЦБ отмечала, что введение новых банкнот не повлияет на инфляцию в России. 15 ноября Банк России призвал россиян не приобретать новые купюры по цене выше номинала.

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