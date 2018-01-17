Роспотребнадзор запустит горячую линию по приему купюр нового образца

Роспотребнадзор 18 января запустит горячую линию по вопросам обращения новых купюр номиналом 200 и две тысячи рублей. Информация об этом опубликована на сайте организации.

Специалисты ведомства проконсультируют граждан Российской Федерации по купюрам нового образца, приему старых, ветхих купюр, и случаях отказа от оплаты посредством карты или мелких монет.

Ранее в СМИ появлялась информация об отказе продавцами магазинов принимать оплату за товар новыми купюрами. Роспотребнадзор отметил, что новые деньги обладают всеми необходимыми нормами платежеспособности. Отказ от приема банкнот является правонарушением и может повлечь за собой штраф в размере 50 тыс рублей.