Сенат США разразился антипутинским спецдокладом

Сенат США в ночь с 10 на 11 января одобрил спецдоклад, посвящённый современному состоянию и проблемам мировой демократии, но самое главное – угрозе, которую представляет для неё… лично президент России Владимир Путин.

Я ознакомился с этим докладом, содержащим рекомендации для противодействия «путинской агрессии», по развёрнутому репортажу телекомпании CNN. Разумеется, вопрос в нём ставится не о защите «демократии по-американски» в самих США, Европе и по всему миру, и даже не о давлении на Трампа, чтобы тот не препятствовал реализации ещё более жёсткой модели конфронтации с нашей страной. Нет, доклад был посвящён именно Путину. В этой объёмной работе американских политиков и разного рода экспертов предпринята развёрнутая попытка доказать, что именно действующий российский президент и его политика представляют смертельную угрозу всей системе «мировой демократии», под которой в Вашингтоне понимают собственное безусловное глобальное лидерство. А главный пафос этого документа заключается в том, что Соединённым Штатам любой ценой необходимо исключить «хозяина Кремля» из политической жизни России и, соответственно, убрать «фактор Путина» из международной политики.



По аналогии со знаменитой фразой древнеримского политика Катона Старшего «Карфаген должен быть разрушен», американские сенаторы требуют: «Путин должен быть уничтожен». Это своего рода смертный приговор Путину не только в политическом, но и в физическом отношении. Нынешние стратегические установки политического истеблишмента США не допускают никакого диалога с Путиным и «путинской Россией», рассматривая любые движения в этом направлении чуть ли не в качестве преступления и государственной измены. В связи с этим возникает естественный вопрос: а чем, собственно, почти весь американский истеблишмент не устраивают сегодня Путин и Российская Федерация?

Ведь не секрет, что правительство РФ по кудринским заветам регулярно отправляет деньги, выкачанные из отечественной экономики, в бюджет США через покупку валюты и казначейских облигаций. В 2017 году по этому маршруту отправилось больше 100 млрд долларов, в этом году министр финансов Силуанов уже подписал распоряжение ежемесячно тратить на закупку валюты (в первую очередь – долларов) 257 миллиардов рублей ежемесячно за счёт «сверхплановых» нефтегазовых доходов. Беспрекословно выполняются многие другие условия «вашингтонского консенсуса», которые не позволяют нашей промышленности, сельскому хозяйству, экономике в целом встать на ноги. Действуют – и это, наверное, самое страшное – те установки, которые были сделаны ещё Горбачёвым, а затем подтверждены Ельциным: по уничтожению нашей социальной сферы, здравоохранения, образования и культуры, в результате чего мы уже четверть века растим себе на смену американизированных, безграмотных, не слишком здоровых, лишённых всякого исторического и гражданского сознания детей.

Более того, на этом фоне позиция нашего МИДа и других государственных структур, которые настойчиво ведут линию на всяческое «задабривание» и «умиротворение» своих американских «партнёров», не давая официальному Вашингтону никаких адекватных ответов на его провокации и всё время подставляя после удара очередного удара по одной щеке – другую, мягко говоря, удивляет. И пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков неспроста даёт комментарии в духе: «Мы не будем отвечать по принципу «око за око, зуб за зуб», – мы находимся на более высоком интеллектуальном уровне, мы показываем свою цивилизованность и готовность к диалогу…».

Всё это ведёт к неуклонному ослаблению России и закреплению её статуса как колонии (или, используя современную терминологическую моду, – криптоколонии) «коллективного Запада». Но явное нежелание российского руководства полностью сдать свой политический и экономический суверенитет, не препятствуя фрагментации государства и неограниченному доступу американских монополий к сырьевым богатствам РФ, а также попытки противостоять диктату Вашингтона, используя свой военно-стратегический потенциал, что нашло своё выражение на Украине и в Сирии, – это, с точки зрения американских «элит», преступление, которое заслуживает только смертной казни. Теперь этот приговор вынесен публично и подлежит безусловному исполнению.

Среди отечественных политиков, дипломатов и экспертов весьма распространено мнение, что вся эта антироссийская истерия обусловлена внутриполитической ситуацией в самих Соединённых Штатах, борьбой между республиканцами и демократами, в ходе которой последние, используя «фактор Путина» в качестве жупела, якобы пытаются заручиться поддержкой «ястребов»-неоконсерваторов из «великой старой партии», изолировать Трампа и выдавить его из Белого дома. Видимо, некая доля правды здесь присутствует. Но не слишком большая. На самом деле у США внешняя политика абсолютно унифицирована, она осуществляется совместно и согласованно спецслужбами и Госдепартаментом, а все внутриполитические трения здесь отступают далеко на задний план. Поэтому сейчас национальные интересы США требуют максимально быстрой и не вызывающей сомнения победы именно на российском направлении. Потому что если Путин останется у власти в Кремле, а Российская Федерация сохранится в её нынешнем качестве единого государства, то соотношение сил в мировом стратегическом балансе развернётся не в пользу США и их «империи доллара».

Американские «элиты» остро чувствуют, что крепнущие ростки российско-китайского стратегического союза, своего рода кондоминиума, представляют для них смертельную угрозу, поскольку уже в обозримой перспективе приведут к тому, что РФ сможет преодолеть свою зависимость от «коллективного Запада» и прекратить выплату дани «новой Орде» или, как написано на долларовой банкноте, «Novus Ordo Seclorum». И тогда, если этот поворот произойдёт (а он должен произойти), США окончательно утратят свою глобальную гегемонию. А что это будет значить? Для них это будет значить полную катастрофу, поскольку быстро перестанет поступать и «дань» со всего мира, обеспечивающая хотя бы минимальную социально-экономическую стабильность внутри США. Сегодня Америка потребляет почти вдвое больше, чем производит, и этот разрыв компенсируется использованием американского доллара в качестве главной мировой расчётной единицы. Следовательно, если Соединённые Штаты вынуждены будут жить «по средствам», их уровень жизни должен упасть в среднем вдвое, а этого американское государство может и не выдержать, потому что сразу проявятся сонмы его внутренних противоречий: и политических, и культурных, и финансово-экономических. Поэтому для американцев вопрос победы над Россией и Путиным – это вопрос жизни и смерти. Так что тут наши заокеанские «партнёры» ни перед чем не остановятся.

Показательно, что Сенат США принял этот документ накануне намеченных на конец января – начало февраля слушаний пока ещё секретного доклада о коррупции в ближайшем окружении Путина, где, согласно утечкам, будет затронуто до 500 «первых лиц» в российской экономике, политике и государственных институтах, включая спецслужбы. Не исключено, что результатом этих слушаний станет решение о полной финансово-экономической блокаде России как «империи зла»: по всем направлениям, включая заморозку российских активов и текущих платежей по системе Swift, – с целью создания в нашей стране полного социально-экономического хаоса. С понятными последствиями – в том числе и политическими, связанными с президентскими выборами 18 марта. В этом смысле чрезвычайно интересна схема, по которой Bank of New-York Mellon заморозил более 22 млрд. долл. из Суверенного фонда Казахстана. 16 января Назарбаев вылетел с визитом в Вашингтон, где на переговорах с Трампом, несомненно, намерен коснуться и этой проблемы; ему наверняка скажут что-то вроде: «Если вы хотите вернуть свои деньги, передайте вашему коллеге из Москвы вот такие условия, иначе то же самое будет применено и в отношении фондов Российской Федерации».

Не исключено, что российская «либеральная оппозиция», которая контролирует не только такие СМИ, как «Эхо Москвы», «Новая газета», «Коммерсант» и т.п., но и ряд якобы проправительственных масс-медиа, включая ведущие телеканалы, сможет вывести на улицы города Москвы и больших городов достаточно массовые протестные демонстрации, которые придётся разгонять, в дело включится «шестая колонна», встроенная в российскую «властную вертикаль», и всё пойдёт по хорошо известному «майданному» сценарию.

Второй вариант предполагает уже не предвыборный, а послевыборный сценарий. Если вдруг действующий российский президент не подтвердит свои полномочия в первом туре, та же оппозиция, основываясь на «вбросах» о фальсификации волеизъявления российских избирателей (а система ГАС «Выборы» находится под плотным контролем американского АНБ, который может качественно усилиться в связи с началом работы «пропавшего» спутника Zuma), начнёт хорошо проплаченную «вторую Болотную», причём на этот же период может быть перенесена реализация и первого сценария.

Да, у России есть чем ответить на столь мощный, почти нокаутирующий удар «дяди Сэма». Во-первых, это, конечно, перевод страны на мобилизационный вариант развития. Но для этого нужно менять кадровую команду, прежде всего финансово-экономическую. Во-вторых, понятно, что в этих условиях нам нужно продолжать сближение с Китаем. И не только дипломатическое или экономическое, но также идеологическое. Нынешняя система власти в России опирается, прежде всего, на крупные олигархические структуры. В условиях экономической и финансовой блокады (и войны вообще, «горячей» или «гибридной» – неважно) данная схема не сработает в принципе. Поэтому, если наши правящие круги хотят выжить, им придётся думать и о новой идеологии. Вероятно, с этим могут быть связаны недавние «проленинские» заявления самого президента России и вице-спикера Совета Федерации Франца Клинцевича. Будем надеяться, что за словами последуют и действия. Что Путин всё-таки решится ударить по Америке – если не первым, то хотя бы в ответ.

Александр Нагорный

Источник