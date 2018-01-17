Сенатор-республиканец в США сравнил Трампа со Сталиным

Американский сенатор от Республиканской партии Джефф Флейк сравнил президента США Дональда Трампа с лидером СССР Иосифом Сталиным по причине использования им такого термина, как «враг народа», по отношению к американским СМИ.

Ранее Дональд Трамп действительно называл некоторые СМИ «фейковыми новостями», а прессу, ведущую против него информационную компанию, в целом - «врагами народа» и «оппозиционной партией». Слова сенатора-республиканца в среду приводит издание Yahoo News.

В частности, он заявил, что фраза Трампа о «врагах народа» была настолько наполнена злобой, что ее в свое время - после смерти Сталина - даже запретил генсек СССР Никита Хрущев. Также Флейк отметил, что Трамп, используя термин «фейковые новости», пытается таким образом скрыться от объективной реальности, а также указал на то, что этот термин - fake news - для борьбы с несогласными в наше время используют «диктаторы современности».