Шокирующие гипотезы - 376 выпуск, Килограммы жира (17.01.2018)

Добавлено: 17 янв 2018 в 21:57 ,

Шокирующие гипотезы 376 серия Килограммы жира последний выпуск 17 января. Тысячу лет человечество боролось с голодом, а теперь воюет с лишним весом! Кто зарабатывает на наших килограммах и как не умереть в погоне за стройностью. Около полутысячи туристов из России не могут вернуться на родину из-за долга авиакомпании “Россия” за стоянку самолета в аэропорту мексиканского курорта Канкуна. Пассажиров высадили из самолета после восьми часов ожидания вылета в салоне. Новый проект Игоря Прокопенко. Расследования сенсационных теорий и свежий взгляд на исторические факты. Независимая экспертная оценка событий, изменивших мир. Новости из всех областей человеческого знания и загадки нашего подсознания.



загрузка...