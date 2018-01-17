Шоковая терапия Лаврова заставила Польшу биться в агонии – СМИ

Политика, последние новости сегодня – 17 января. Заявление главы российского МИД Сергея Лаврова по Украине поставило в тупик официальную Варшаву. По данным местных СМИ, в Польше шокированы словами российского министра о признании Россией территориальной целостности Украины.

Польские СМИ активно комментируют состоявшуюся ранее ежегодную пресс-конференцию Сергея Лавров, в ходе которой он обратил внимание на то, что в Польше проводится масштабное насаждение русофобии, а Россию, которая готова к диалогу, провозгласили врагом.

Глава российского МИД заявил, что на подобные провокации Москва не намерена отвечать враждебностью.

В Польше также нацелили внимание еще на одну тему - украинскую. В частности, Варшаву и польских журналистов крайне удивило, что Москва признает территориальную целостность Украины после проведенного на территории Крыма референдума.

«При этом глава дипведомства РФ защищает точку зрения Москвы и в состоянии прямо шокировать, например, декларацией о том, что российская сторона уважает территориальную целостность Украины», - заявили в сюжете польского TVN24.