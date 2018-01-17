Силы АТО понесли серьезные потери из-за подрыва техники на Луганщине

Сегодня во время выполнения боевого задания на Луганском направлении в результате подрыва техники на взрывчатке погибли двое украинских военнослужащих, еще пятеро получили боевые травмы.

Пресс-центр штаба АТО сообщает: «Сегодня, 17 января, во время выполнения боевого задания на луганском направлении в результате подрыва техники на неизвестном взрывном устройстве ранения, несовместимые с жизнью, получили двое военнослужащих Вооруженных сил Украины. Еще пятеро наших воинов получили боевые травмы».

По информации, состояние здоровья раненых удовлетворительное. Все они были оперативно доставлены в одну из местных больниц, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Сейчас причины и подробности происшествия выясняются. На месте работает оперативная группа штаба АТО.