СМИ сообщили о деле о халатности после инцидента в школе Перми

Следственный комитет открыл новое уголовное дело по факту инцидента в школе № 127 в Перми. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

Следователи завели дело по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) в отношении неустановленных сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних. В материалах ее уточняется, идет ли речь о подразделениях МВД или муниципальных органах власти. Виновные по данной статье могут получить сроки до пяти лет лишения свободы.В Перми уже работает специальная комиссия МВД, которая изучит работу сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних.

Между тем на сайте уполномоченного при президенте по правам ребенка Анны Кузнецовой сообщается, что один из напавших на школу подростков в 2012 году был поставлен на внутришкольный учет из-за проявлений агрессии и переведен на индивидуальное обучение. В 2017 году его родители обратились в комиссию по делам несовершеннолетних за помощью. «Но и здесь предпринятые комиссией по делам несовершеннолетних меры ограничились наложением штрафа на самих же родителей», — отмечается на сайте омбудсмена. По словам Кузнецовой, «трагедии могло не случиться, но здесь налицо непрофессионализм специалистов, отсутствие коммуникации и преемственности в работе ведомств».