Со скидками для туристов: в Минске начали торговать «Карты гостя»

Также в карту гостя входят 16 гостиниц, 8 торговых сетей (более 50 магазинов), 2 туристических экскурсионных автобуса, 2 салона автопроката, 1 велопрокат, Национальная библиотека, аквапарк и зоопарк.

Доступны три вида карты: на 24, 48 и 72 часа.

«Карта даст возможность сориентироваться в самых интересных объектах столицы», — объявил босс «Мингорсправки» Борис Васильев.

Карта гостя сделана на базе пластмассовой карты и является одновременно проездным билетом, чтобы туристы могли безлимитно пользоваться наземным транспортом сутки, двое либо трое. 13 объектов при приобретении данной карты посетить бесплатно. Скидки до 50% на посещение еще не менее 20 объектов — музеев, экскурсий, аквапарка. В нее включат объекты, представляющие интерес для спортсменов и болельщиков.

Приобрести «Карты гостя» можно онлайн либо в инфотуркиосках УП «Мингорсправка» на пл. Свободы, 2а, и пл. Привокзальной, 5, а кроме этого в информационно-туристском центре «Минск» на улице Революционной, 13.

Желающие пользоваться новоиспеченной услугой могут оформить карту онлайн на официальном сайте проекта. Соответственно, стоимость карт составляет 45, 60 и 78 руб. «Электронный транспортный билет», — говорится про особенности «Карты гостя» на сайте minskpass.by.

«Сейчас мы договариваемся с общенациональным аэропортом Минск о том, чтобы открыть там точку по продаже нашей карты».

На текущий момент программа включает 37 музеев, комплексов и их филиалов, 14 из которых расположены за пределами Минска.