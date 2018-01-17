США хотят придать конфронтации с Россией необратимый характер, заявил Пушков

Вашингтон хочет придать конфронтации с Россией необратимый характер. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков в Twitter.

«Что бы ни говорил Хантсман, цель новых санкций США — придать конфронтации с Россией необратимый характер. Первый поспешный наскок Обамы переводят в политику долгой осады»,- написал сенатор.

Что бы ни говорил Хантсман, цель новых санкций США — придать конфронтации с Россией необратимый характер. Первый поспешный наскок Обамы переводят в политику долгой осады.

— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 16 января 2018 г.

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Ранее посол США в России Джон Хантсман заявил, что доклад администрации США о новых санкциях в отношении России будет готов к 29 января. По его словам, до этого момента преждевременно заявлять о точном количестве россиян, которые окажутся под действием новых санкций.

Также сообщалось, что Вашингтон работает над новыми антироссийскими санкциями в рамках «Закона о противодействии противникам Америки». Закон был принят Конгрессом США. Президент США Дональд Трамп подписал его 2 августа 2017 года.

Глава Министерства финансов Антон Силуанов считает, что от распространения санкций США на российский государственный долг в первую очередь пострадают иностранные инвесторы. В августе президент США Дональд Трамп подписал законопроект о расширении секторальных санкций против российской экономики.

Ограничения против России были введены в конце июля 2014 года ЕС и США в связи с ухудшением отношений с Россией из-за ситуации в Крыму и на Украине. Россия приняла ответные меры, запретив импорт продовольственных товаров из стран ЕС.

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