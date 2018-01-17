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США не в состоянии противостоять системному распаду


Добавлено: 17 янв 2018 в 08:33, Категория: Политика
США не в состоянии противостоять системному распаду

1. Повсеместное распространение палаточных лагерей бездомных, они прорастают, как цветы бедности в американских городах, оставляя после себя горы вони и мусора, говорит о системном сбое, нищете и о перегруженности городских служб.

2. Хваленый «эффект богатства» Федеральной резервной системы, который должен был поднять экономику, утопил все лодки. Все богатство и власть концентрируются у 5-10%, остальные 95% не имеют никаких перспектив в Американском проекте, у них есть только долги.

3. Фондовый рынок круглогодично левитирует, в то время как реальная Мировая экономика рушится – это извращенная контрзависимость, которая отражает расширяющийся разрыв между теми, кто обогащается за счет пузырей, и тех, кто остался не у дел.

4. В разгар «восстановления» якобы возрождающихся США есть и опиоидная эпидемия, погибли десятки тысяч, сотни тысяч судеб сломано, целое поколение искалечено, но Федеральное правительство слепило крупную фармацевтическую Картель, которая создала и подпитывает эпидемию, продавая в аптеках препараты с содержанием опия и получая миллиардные прибыли.

5. СМИ страны бесконечно одержимы химерой российского сговора, все пишут, что это реальная история, бомба, которая имеет огромное значение, в то время как уже реальная, но сфальсифицированная экономика страны разваливается по швам.

6. В то время как спортивные Медиа-империи беспокоятся по поводу снижения вовлеченности НФЛ в политику, никто и не думает упомянуть о том, что Профессиональный Спорт сейчас является неподъемной ношей для подавляющего большинства домохозяйств.

7. Расходы на здравоохранение продолжают расти, и это в то время, когда по статистике американцы стали заметно менее здоровы.

8. Бесконечный медийный цирк с секс-скандалами со знаменитостями, с российским сговором, с российской пропагандой, с российскими спортсменами, геями и парадами и вообще чрезмерное насыщение ТВ-эфира спортом затемняют и уводят из-под внимания перманентную военную политику США.

9. В то время как глубинное государство уже вошло в лексикон американцев, все СМИ разводят болтовню вокруг вездесущих русских и их предводителя Путина, устраивая представление театра кабуки, глубинное государство, находясь в тени всей этой ерунды, что льют СМИ на уши, творит свое дело.

10. Реальность такова, что все эти социальные, политические и финансовые аномалии, по своей сути дестабилизирующие абсолютно все сферы в стране, никогда не освещаются в Корпоративных СМИ. Этот организованный отказ противостоять тревожным фактам системного распада свидетельствует о том, что статус-кво все более хрупок и склонен к неожиданным движениям и срывам в пропасть.

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Добавлено: 17 янв 2018 в 08:33, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: kolokolrussia

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