США поставят Украине ракетные комплексы за свой счёт

Президент Украины Петр Порошенко в среду сообщил, что США за свой счет поставят вооруженным силам страны противотанковые ракетные комплексы Javelin.

«Вследствие кропотливой работы нашей команды мы сегодня имеем позитивную новость, что противотанковые комплексы Javelin нам будут поставлены в качестве оборонительного вооружения за счет финансирования США», — цитирует РИА «Новости» его заявление.

Ранее в среду глава Генштаба Вооружённых сил Украины Виктор Муженко в ходе выступления в штаб-квартире НАТО в Брюсселе сообщил, что украинская армия готовится к скорейшему принятию на вооружение американских противотанковых ракетных комплексов. По его словам, в настоящее время украинские военнослужащие проходят курс обучения по эксплуатации подобного оружия.

В конце 2017 года администрация президента США Дональда Трампа согласовала план по предоставлению Киеву летального вооружения, которое, в том числе, включает поставки 35 установок противотанковых ракет Javelin.

Россия неоднократно предупреждала о недопустимости поставки вооружений на Украину, заявляя, что эта мера способна привести к эскалации конфликта в Донбассе. Против поставок этого оружия Киеву также выступал ряд руководителей стран Евросоюза.

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