США предоставят Украине 30 установок и несколько сотен ракет Javelin

Противотанковые ракетные комплексы Javelin, будут предоставлены Украине в рамках военной помощи, которая предусмотрена оборонным бюджетом США на 2018 год.

При этом снайперские винтовки Украина должна будет закупить за свой счет. Советник бывшего вице-президента США Джо Байдена Майк Карпентер заявил: «Администрация одобрила предоставление ракет Javelin и пусковых установок к ним на $ 47 млн (около 30 установок и несколько сотен ракет). Они также одобрили продажу Украине снайперских винтовок, но их Украина будет закупать — это не часть нашей помощи. Что касается других видов вооружений, еще Администрация Обамы одобрила продажу Rocket-Propelled Grenade Launchers (созданная в США усовершенствованная версия советского РПГ-7 — Авт.). И они уже были проданы Украине и используются «.