Суд Киева оштрафовал главу НАБУ: названа причина

Соломенский районный суд Киева оштрафовал главу НАБУ Артема Сытника на 1700 гривен за административное правонарушение.

Пресс-секретарь Соломенского суда сообщает: «Соломенский суд вынес решение, которым признал виновным Артема Сытника и взыскал штраф 100 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 1700 гривен».

Как сообщалось ранее, 13 ноября 2017 года НАПК направило в суд протокол об административном правонарушении в отношении директора НАБУ Артема Сытника. Протокол был составлен за невыполнение законных требований НАПК.