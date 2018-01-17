Тиллерсон: мир не признает КНДР как ядерную державу

«США вместе с Китаем, Республикой Корея, Японией, Россией и на текущий момент со всем международным сообществом утверждают режиму в Северной Корее, что мы не можем и не будем принимать вас в качестве ядерной державы», — сообщил госсекретарь США.

Выступая на конференции в Ванкувере по проблемам Корейского полуострова, руководитель американского внешнеполитического ведомства разъяснил, что цель этих переговоров — «полная, проверяемая и невозвратная денуклеаризация Северной Кореи».

Отказ КНДР от переговоров спровоцирует военный вариант, считает госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Об этом Тиллерсон объявил после встречи в Ванкувере.

«Плечом к плечу мы стоим друг с другом — с Южной Кореей, Японией, Китаем и Россией». Северная Корея продолжила добиваться существенного прогресса в ядерном оружии в смертоносной силе данного оружия, как это показали последние термоядерные тестирования и постоянный прогресс баллистических ракет. «Я не буду объяснять вопросы, относительно которых еще не принято решение», — проинформировал госсекретарь.

Госсекретарь США высказал уверенность в единстве позиций с Россией и Китаем по ядерной проблеме КНДР.

По его словам на конференции в Ванкувере все страны объединены именно данной целью.