Тимирязевская академия уволила протестовавшего против застройки полей декана

Декан факультета агрономии и биотехнологии Тимирязевской академии Александр Соловьев уволен со своей должности. Об этом он рассказал РБК и «Коммерсанту».

«Сегодня я подписал приказ об увольнении. Связываю это с тем, что был организатором протестов против передачи наших опытных полей под коммерческую застройку», — заявил Соловьев.

Бывший декан отметил, что как минимум до лета, пока действует его контракт как преподавателя, он продолжит работать в академии как «профессор на четверть ставки» — «так как у меня много студентов и без руководителей их нельзя было оставить».

Формальными поводами для увольнения, по его словам, стали три выговора. «Один был вынесен за отсутствие на рабочем месте, хотя я в тот день вместе с другими сотрудниками академии находился на заседании аграрного комитета Госдумы. Второй выговор — за якобы плохую успеваемость на факультете, третий — за то, что в факультетской лаборатории находились посторонние. Хотя это были наши же студенты», — рассказал Соловьев.

Приказ об увольнении подписала ректор академии Галина Золина. Ранее она была заместителем министра сельского хозяйства Александра Ткачева.

После скандала с передачей земель академии под коммерческую застройку, который разгорелся в 2016 году, Ткачев поставил Золину во главе академии вместо тогдашнего ректора Вячеслава Лукомеца.

Декан Александр Соловьев был одним из организаторов протестов против передачи опытных полей академии под застройку.