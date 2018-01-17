Трасса первого сверхдальнего лыжного перехода десантников ВДВ охватит свыше 20 регионов России

Маршрут первого в истории Воздушно-десантных войск (ВДВ) сверхдальнего лыжного перехода военнослужащих будет пролегать через 60 населенных пунктов России. Десантники совершат лыжный марш-бросок через Белгородскую, Владимирскую, Воронежскую, Волгоградскую, Ивановскую, Костромскую, Калужскую, Курскую, Липецкую, Московскую, Орловскую, Псковскую, Ростовскую, Рязанскую, Смоленскую, Тамбовскую, Тверскую, Тульскую, Ульяновскую и Ярославскую области, а также Республику Мордовия и Краснодарский край.

Преодолевая маршрут в 7,5 тыс. километров, десантники планируют в городах и населенных пунктах на пути перехода проводить концерты и показательные выступления, культурно-досуговые и патриотические мероприятия для ветеранов, юнармейских, военно-патриотических отрядов и обычных граждан, демонстрируя навыки и умения военнослужащих ВДВ.

Общественно-значимое мероприятие Воздушно-десантных войск будет посвящено 100-летию образования Рязанского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознаменного командного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова.