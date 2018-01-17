ТСН. Выпуск новостей (17.01.2018)

Добавлено: 17 янв 2018 в 22:02 ,

ТСН последний выпуск 17 января. Врач Белого Дома отчитался о состоянии Дональда Трампа. По словам Рони Джексона, 71-летний президент в отличной форме, но ему не помешает сбросить лишние килограммы, которые Трамп наел из-за любви к фастфуду. Отдельно врач рассказал о психическом здоровье президента. Трамп набрал максимальные баллы в тесте на умственную работоспособность. Синоптики обещают сильные снегопады по всей стране. До 40 сантиметров осадков обещают центральным областям, Николаеву и Одессе. Накануне Одессу уже засыпало снегом, он стал причиной транспортного коллапса. Утренний снегопад сегодня уже пережила столица.



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