Устройства Apple подверглись фишинговой атаке

Создатели антивирусных приложений ESET предупредили о новоиспеченной фишинговой атаке, нацеленной на устройства Apple. Мошенники, в надежде получить секретные данные, используют двойную рассылку.

По последним имеющимся данным компании, мошенники присылают письмо, в котором сообщается о том, что пользователь совершил покупку в App Store. Письмо содержит детали заказа, включая сумму сделки, а еще документ во вложении. Письма приходят с неофициального адреса Apple и начинаются с общей фразы «Дорогой клиент», но не персонализированного сообщения. Во вложении содержится некий документ.

Во вложенном файле находится «квитанция об оплате», в котрой есть ссылка. Тут пользователю предлагается ввести Apple ID и пароль, а на закуску «подтвердить личные данные», в том числе данные банковской карты. С нее мошенники и похищают средства, как только получают всю информацию.

Мошенники в виде системных извещений рассылают пользователям ссылки на лже-сайты. Затем на почтовый адрес приходит 2-ое письмо ссылаясь на тот же сайт, где пользователям предлагается подтвердить введенные данные. В нём указывается, что часть сведений об учётной записи не подтверждена. Для устранения этих «проблем» пользователям предлагается снова перейти на фишинговый сайт и заполнить форму с доказательством личных данных. Создатель антивирусного программного обеспечения ESET уведомляет пользователей об очередной фишинговой атаке, придуманной хакерами.