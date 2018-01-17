В Бахмуте задержали «охранника» штаба боевиков «ДНР»

В Бахмуте Донецкой области правоохранители задержали 23-летнего боевика «ДНР».

Полиция Донецкой области сообщает, что мужчина вступил в ряды противника в 2014 году: «Новобранец охранял штаб боевиков, который находился в захваченном филиале банка. По словам мужчины, в штабе осуществлялся сбор медикаментов и гуманитарной помощи. Вскоре начались активные боевые действия в Славянске, и наемнику было предложено продолжить свою службу там. Но он испугался и убежал в РФ. Почти через год он вернулся в родной город, где работал разнорабочим».

Сообщается, что мужчина более трех лет скрывал свое уголовное прошлое, надеясь, что его работа на боевиков пройдет незамеченной, однако сотрудники полиции узнали о его деятельности и собрали доказательства причастности к НВФ.

Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.