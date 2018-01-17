В Британии похители первый экземпляр книги о Гарри Поттере

Из книгохранилища в городе Тетфорд были похищены 12 ценныхкниг, самая дорогая из которых — первое издание романа Джоан Роулинг «Гарри Поттер и философский камень». Стоимость экземпляра оценивается в ?40 тысяч. Об этом сообщает телеканал BBC.

Издание было выпущено в 1997 году тиражом 500 экземпляров. Пропавшая книга имеет особую ценность, поскольку была упакована в особый красный картонный футляр с рисунком и заголовком произведения на лицевой стороне.

Также неизвестные похитили первые издания других известных книг — «Хоббит, или Туда и обратно» Джона Толкина, набор четырех первых выпусков «Винни-Пуха» Алана Милна, «Цвет волшебства» Терри Пратчетта, а также «Великий Гэтсби» Фрэнсиса Фицджеральда.

Розыском раритетных изданий занялся Скотленд-Ярд.