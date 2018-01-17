В Донецкой области зафиксирована вспышка кори

В Донецкой области с диагнозом корь госпитализировали шесть человек.

Заместитель главврача Покровской центральной районной больницы Виктория Переяслова сообщила: «Корью заболели в Покровске и Родинском. В Покровске в школе № 6, где заболел первоклассник, продлили каникулы. Остальные школы работают в штатном режиме».

Также, она добавила, что в городе создан оперативный штаб, в который поступает вся информация о заболеваемости.

По информации, бесплатно получить прививку против кори смогут только дети. Вакцинация проводится в возрасте 1 и 6 лет, если ранее отказывались — до 18 лет, в то время, как взрослые прививку должны купить.