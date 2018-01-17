В Киеве: число заболевших корью достигло почти 100

Корью в Киеве заболели уже 99 человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

«Отметим, на данный момент в столице зарегистрировано 99 случаев заболевания корью, из них — 75 детей», — сказано в сообщении.

Также первый замглавы КГГА Николай Поворозник сообщил, что в городе продолжают действовать профилактические меры по предотвращению распространения кори.

«Если вакцинация будет продолжаться такими темпами, через несколько дней количество случаев заболеваемости корью значительно снизится», — добавил чиновник.