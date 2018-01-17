В Колумбии разбился военный вертолет: погибли десять человек

Вчера в Колумбии разбился военный вертолет Ми-17, в результате чего погибли десять человек.

Генерал армии Колумбии Хуан Висенте Трухильо сообщил: «Главная версия случившегося — поломка в работе двигателя. Возможность атаки с земли практически исключена».

Также, Трухильо рассказал, что в момент катастрофы на борту вертолета находились восемь военных и двое гражданских. При этом все они погибли.

Отмечается, что целью полета была проверка запасов топлива на военных складах на севере страны.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства катастрофы.