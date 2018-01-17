В Конгрессе США заявили об активной подготовке к войне с КНДР

Армия США активно готовится к боевым действиям против Северной Кореи.

Глава Комитета по делам вооруженных сил палаты представителей Конгресса США Мэк Торнберри отметил: «Администрация очень серьезно рассматривает вопрос, какие возможности могут быть вовлечены в военные меры, когда их надо будет принять против Кореи»,.

При этом он добавил, что ведется «очень серьезная подготовка» военнослужащих к ведению боевых действий.

Торнберри добавил: «Военные готовятся, будет счастьем, если эти меры не понадобятся».