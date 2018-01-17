В Мьянме правоохранители застрелили семерых демонстрантов

Показать меню
Актуально
Катрин Денев извинилась перед жертвами сексуального насилия за свое открытое - 15:04 Катрин Денев извинилась перед жертвами сексуального насилия за свое открытое письмо Экипажи противолодочных вертолетов Балтийского флота выполнят бомбометания в - 15:07 Экипажи противолодочных вертолетов Балтийского флота выполнят бомбометания в морских полигонах Командующий Северным флотом напутствовал молодых лейтенантов на успешную службу - 15:07 Командующий Северным флотом напутствовал молодых лейтенантов на успешную службу Трубопроводный батальон ЗВО обеспечил водой и ГСМ войска в ходе учения в - 15:07 Трубопроводный батальон ЗВО обеспечил водой и ГСМ войска в ходе учения в Нижегородской области На полигоны ЦВО в Поволжье вышли более 10 тыс. военнослужащих - 15:07 На полигоны ЦВО в Поволжье вышли более 10 тыс. военнослужащих У снайперов спецназа ЮВО на Кубани начались полевые занятия - 15:07 У снайперов спецназа ЮВО на Кубани начались полевые занятия Звено штурмовиков Су-25СМ авиаполка ЮВО на Ставрополье в ходе тренировки вывело - 15:07 Звено штурмовиков Су-25СМ авиаполка ЮВО на Ставрополье в ходе тренировки вывело из строя аэродром условного противника “Новая полиция”: СБУ задержала целую группу правоохранителей-взяточников - 15:08 “Новая полиция”: СБУ задержала целую группу правоохранителей-взяточников Президент Украины сделал громкое заявление - 15:09 Президент Украины сделал громкое заявление Доллар и евро в Украине снова подорожали - 15:09 Доллар и евро в Украине снова подорожали СРОЧНО: Британия подняла истребители для перехвата российских самолетов - 15:14 СРОЧНО: Британия подняла истребители для перехвата российских самолетов «Должны работать далее», — Климкин рассказал о разговоре с Лавровым - 15:14 «Должны работать далее», — Климкин рассказал о разговоре с Лавровым Украинку, раздевшуюся перед президентом Чехии, депортируют и закроют ей въезд в - 15:14 Украинку, раздевшуюся перед президентом Чехии, депортируют и закроют ей въезд в ЕС Подростки с ножами ввалились в класс для младшеклассников — подробности резни в - 15:14 Подростки с ножами ввалились в класс для младшеклассников — подробности резни в пермской школе В Кремле отказались комментировать санкции против чиновников WADA - 15:15 В Кремле отказались комментировать санкции против чиновников WADA После скандала с VIP-камерами ФСИН поставил «Матросскую тишину» на контроль - 15:15 После скандала с VIP-камерами ФСИН поставил «Матросскую тишину» на контроль Палеонтологи нашли самых древних бабочек - 15:16 Палеонтологи нашли самых древних бабочек
» » В Мьянме правоохранители застрелили семерых демонстрантов

В Мьянме правоохранители застрелили семерых демонстрантов


Добавлено: 17 янв 2018 в 11:37, Категория: Украина
В Мьянме правоохранители застрелили семерых демонстрантов

В Мьянме полицейские застрелили семь демонстрантов. Ранения получили 12 человек. Это произошло в штате Ракхайн во время демонстраций, предает Reuters.

Демонстрации, посвященные древнему буддийскому Араканскому королевству, произошли поздно во вторник в поселке Мраук в северной части Ракхайна.

Люди окружили здание правительства после ежегодной церемонии, посвященной падению Араканского королевства более 200 лет назад. Эти демонстраций не получили одобрения со стороны местных властей.

Сначала полиция использовала резиновые пули, но толпа не уходила. Наконец, охранникам пришлось стрелять.



Материалы по теме:

СМИ: Семь человек погибли при столкновении с полицией в Мьянме
СМИ: В столице Туниса полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов
Двух человек застрелили после концерта рэпера в США
В Мьянме в столкновениях погибли более 10 человек
Добавлено: 17 янв 2018 в 11:37, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Госдеп порекомендовал жителям Америки готовиться к похоронам перед поездкой в КНДР

Госдеп порекомендовал жителям Америки готовиться к похоронам перед поездкой в КНДР

«Мостотрест» отремонтирует 4 моста в Петербурге

«Мостотрест» отремонтирует 4 моста в Петербурге

Теплиц в Дагестане сейчас на целых 200 га

Теплиц в Дагестане сейчас на целых 200 га

Саймон Марданшин намерен снимать собственные видеоблоги

Саймон Марданшин намерен снимать собственные видеоблоги

Загрузка...



Лента новостей
Насалик назвал «глупостями» информацию о возможном росте цен на газ - 14:37 Насалик назвал «глупостями» информацию о возможном росте цен на газДещица объяснил, почему Украина не стала бороться за Крым в 2014-м - 14:37 Дещица объяснил, почему Украина не стала бороться за Крым в 2014-мМэттис и Саджан заверили Украину в дальнейшей поддержке - 14:35 Мэттис и Саджан заверили Украину в дальнейшей поддержкеВ СБУ заявили о задержании дезертира, который бежал в армию России - 14:35 В СБУ заявили о задержании дезертира, который бежал в армию РоссииКабмин планирует поднять цену на газ для населения - 14:35 Кабмин планирует поднять цену на газ для населенияБоевики «ДНР» не пустили наблюдателей ОБСЕ на ДФС - 14:35 Боевики «ДНР» не пустили наблюдателей ОБСЕ на ДФССкончался автор «Полицейской академии» Хью Уилсон - 14:35 Скончался автор «Полицейской академии» Хью УилсонБилялетдинов из-за болезни пропустил тренировку "Ак Барса" перед игрой с "Йокеритом" - 14:32 Билялетдинов из-за болезни пропустил тренировку СК РФ: новые доказательства опровергли слова Родченкова о подмене проб в Сочи - 14:32 СК РФ: новые доказательства опровергли слова Родченкова о подмене проб в СочиСК: запросы России о предоставлении из WADA доказательств виновности РФ не исполнены - 14:32 СК: запросы России о предоставлении из WADA доказательств виновности РФ не исполненыКазанский "Зенит" готовит заявку на проведение "Финала четырех" ЛЧ-2018 - 14:31 Казанский Оргкомитет призвал болельщиков без билетов не приезжать в Антхольц на этап КМ - 14:31 Оргкомитет призвал болельщиков без билетов не приезжать в Антхольц на этап КМТеннисистка, находившаяся в толпе при стрельбе в Лас-Вегасе, просидела дома 5 дней - 14:31 Теннисистка, находившаяся в толпе при стрельбе в Лас-Вегасе, просидела дома 5 днейПолная луна не вызывает землетрясений - 14:28 Полная луна не вызывает землетрясений
Последние новости
Жириновский приказал США «слезать с Олимпа»? - 15:00 Жириновский приказал США «слезать с Олимпа»? Катя Зиновьева восхищается Сашей Гобозовым - 14:57 Катя Зиновьева восхищается Сашей Гобозовым Рабинович: Власть решила во что бы то ни стало «дотянуть» до очередных выборов в 2019 году - 14:51 Рабинович: Власть решила во что бы то ни стало «дотянуть» до очередных выборов в 2019 году Назван безопасный способ похудеть - 14:51 Назван безопасный способ похудеть "Аншлаг" в зале: как Верховная Рада рассматривает закон о реинтеграции Донбасса (ФОТО) - 14:51 СКР признал ЧП в школе Перми групповым покушением на убийство - 14:49 СКР признал ЧП в школе Перми групповым покушением на убийство Госдума рассмотрит законопроект о легализации ЧВК - 14:49 Госдума рассмотрит законопроект о легализации ЧВК Песков не стал отвечать на вопрос о наблюдателях из США на выборах в РФ - 14:49 Песков не стал отвечать на вопрос о наблюдателях из США на выборах в РФ Миронов поставил подпись в поддержку Путина - 14:49 Миронов поставил подпись в поддержку Путина Выборы 2018. Биография Сергея Бабурина - 14:49 Выборы 2018. Биография Сергея Бабурина Постюмор или цинизм? Гоблин не оценил шутку про «нациста Печкина» из Простоквашино - 14:49 Постюмор или цинизм? Гоблин не оценил шутку про «нациста Печкина» из Простоквашино Кейт Миддлтон на открытии детского медицинского центра: обсуждаем яркий образ герцогини - 14:44 Кейт Миддлтон на открытии детского медицинского центра: обсуждаем яркий образ герцогини Коболев: Мы планируем закупки у Газпрома по привлекательной цене - 14:37 Коболев: Мы планируем закупки у Газпрома по привлекательной цене
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"