В Мьянме правоохранители застрелили семерых демонстрантов

В Мьянме полицейские застрелили семь демонстрантов. Ранения получили 12 человек. Это произошло в штате Ракхайн во время демонстраций, предает Reuters.

Демонстрации, посвященные древнему буддийскому Араканскому королевству, произошли поздно во вторник в поселке Мраук в северной части Ракхайна.

Люди окружили здание правительства после ежегодной церемонии, посвященной падению Араканского королевства более 200 лет назад. Эти демонстраций не получили одобрения со стороны местных властей.

Сначала полиция использовала резиновые пули, но толпа не уходила. Наконец, охранникам пришлось стрелять.