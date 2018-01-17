В Покровске из горсовета эвакуировали людей из-за сообщения о минировании

В Покровске Донецкой области полиция проверяют информацию о минировании здания городского совета.

На данный момент прилегающая к зданию территория окружена, все люди, находящиеся в горсовете эвакуированы. Покровский отдел полиции Донецкой области сообщает: «Сегодня около 17:00 в Покровский отдела полиции поступило сообщение от анонима, что заминирован местный исполком. Сейчас на месте происшествия работает полиция».

Кроме того, на месте происшествия присутствуют сотрудники ГСЧС и скорой помощи. По данному факту проводится проверка.

Местные СМИ сообщают, что сейчас в соседнем админздании на площади Шибанкова проводится сессия городского совета.

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