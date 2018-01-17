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В регионах выборы президента совместят с голосованием по благоустройству


Добавлено: 17 янв 2018 в 09:57, Категория: Новости на сегодня
В регионах выборы президента совместят с голосованием по благоустройству

18 марта в день выборов президента РФ во многих регионах состоится голосование в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники во властных структурах.

Интерес к рейтинговому голосованию за проекты благоустройства городских территорий должен увеличить явку избирателей. Порядок голосования был утвержден еще в декабре, оно состоится в 81 регионе. Причем, крайний срок — 23 марта.

«Жители сами определяли, какие места в городе должны меняться, что вызывало интерес. Не такой, как лотереи, когда в некоторых регионах прирост явки был до 20%, но и опросы давали прирост около 5–9%», — заявил изданию близкий к администрации президента источник.

Ранее сообщалось, что 75% опрошенных Всероссийским центром изучения общественного мнения россиян интересны выборы президента, которые состоятся в марте.



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Добавлено: 17 янв 2018 в 09:57, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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