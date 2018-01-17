В Российской Федерации перевыполнили план по благоустройству дворов и парков

Об этом объявил руководитель Минстроя РФ Михаил Мень.

План по благоустройству публичных и дворовых пространств перевыполнен на 3%. Приоритетный проект по формированию комфортной городской среды, стартовавший в Российской Федерации в 2017 г., планируют реализовывать на протяжении 5-ти лет, сказал в среду министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень. Муниципалитеты, добавляя свои средства, дополнительно сделали ряд объектов благоустройства сверх внесенных в программу, объяснил министр.

«Выполнение программы превысило 100%», — приводит его слова РИА Новости.

План благоустройства объектов по приоритетному проекту перевыполнен на 3%.

По утверждению министра, в реализации проекта приняли участие 1,6 тысячи муниципалитетов.

Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» стартовала в РФ в прошлом 2017. В прошлом году было благоустроенно не менее 19 тысяч дворов, создано и благоустроенно не менее 2 тысяч социальных пространств.

«Московская область является одним из регионов-лидеров реализации проекта ЖКХ и (формирования комфортной — ред.) городской среды». С учетом софинансирования со стороны регионов в 2015 г. на проект было выделено 45 млрд руб.