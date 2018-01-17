В СБУ заявили о задержании дезертира, который бежал в армию России

СБУ и военная прокуратура заявили о задержание в Запорожье военнослужащего-контрактника, планировавшего перейти в ряды вооруженных сил России.

Пресс-центр СБУ сообщают, что правоохранители установили, что в конце апреля 2017 года, поддавшись пророссийской пропаганде о якобы лучших перспективах службы в российской армии, украинский военный самовольно покинул одну из воинских частей ВСУ.

Силовики сообщили, что мужчину задержали в одной из квартир, где он скрывался. Во время обыска у него изъяли пистолеты Макарова и Форт, а также почти 4 тысячи патронов различного калибра.

У задержанного обнаружили поддельные печати Минобороны Украины, МВД и одного из райвоенкоматов Запорожья. В ведомстве добавили: «С помощью фальшивых печатей злоумышленник планировал изготовить новые документы, чтобы скрыть факт своего участия в антитеррористической операции на стороне украинской армии».

Сейчас открыто уголовное производство по статье о дезертирстве с оружием в условиях военного положения.

Фото: