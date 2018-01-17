В США прогнозируют возможное наступление РФ с Черного моря

Развертывание российских зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» в аннексированном Крыму может способствовать наступательным действиям РФ со стороны Черного моря.

Военный чиновник США отмечает: «Это не сулит ничего хорошего… Если будет намерение, это дает возможность или немного защитить Черное море, или наступать оттуда… Мы рассматриваем это как еще одно подтверждение намерений использовать военную силу».

Также, он подчеркнул, что цель развертывания ракетных систем в Крыму оценить трудно. При этом он считает, что это точно укрепляет российский военный потенциал на полуострове.