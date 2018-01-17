В Татарстане затопило деревню из-за нашествия бобров

В Татарстане деревню Куяново затопило из-за разлива местной реки. Виной тому стали бобры, которые возвели там плотину.

«В погребах, где запасы, тоже вода. Но людям из этой деревни никто не может помочь, «— говорят местные жители.

Местным СМИ сообщили, что устранение причины подтопления возможно только при уничтожении плотины бобров и дальнейшем «регулировании численности бобровой популяции вблизи населенного пункта». А для этого требуется разрешение госкомитета республики по биологическим ресурсам.

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