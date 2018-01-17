В Вашингтоне впали в ступор после ответа Москвы Украине на территории Крыма, передают СМИ

Последние новости сегодня – 17 января. В Вашингтоне не смогли сразу отреагировать на усиление Россией систем противовоздушной обороны на территории Крыма. Ранее сообщалось о том, что на полуострове был развернут второй дивизион систем С-400 в ответ на потенциальную ракетную угрозу со стороны Украины.

Развертывание Россией второго дивизиона систем С-400 в Крыму на условиях анонимности прокомментировал журналистам Reuters высокопоставленный чиновник Европейского командования США. По его словам, «это не сулит ничего хорошего».

«Это нехорошо. Это не сулит ничего хорошего», - заявил источник.

Он также отметил, что пока в военном командовании США занимаются оценкой последствий данного шага России в плане мировой безопасности.

Ранее в Кремле выступили с призывом не воспринимать усиление ПВО Крыма как угрозу. В российском руководстве отметили, что данные меры направлены только на обеспечение собственной безопасности. В Кремле указали на то, что на границе РФ и Украины продолжают совершаться провокационные действия со стороны Киева, по этой причине в России были вынуждены предпринять такие действия.