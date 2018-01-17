Вечерний прайм - Анатолий Матиос (17.01.2018)

Добавлено: 17 янв 2018 в 21:59 ,

Программа Вечерний прайм. Анатолий Матиос, главный военный прокурор последний выпуск 17 января. В Верховной Раде попытаются принять закон о деоккупации Донбасса. Вчера избранники успели рассмотреть около полутысячи поправок, осталось еще 200. Освободить оккупированные территории закон не поможет, его цель – усилить юридические позиции в международных судах, где Украина будет судиться с Россией. В этом убеждают депутаты от коалиции, которые поддерживают президентский законопроект. Суды вынесли 30 приговоров по делам о незаконном получении 1,5 млрд долларов из государственного бюджета. Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко во время заседания комитета по нацбезопасности 17 января.



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