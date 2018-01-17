Виртуальный музей Иосифа Бродского «открыли» в Петербурге

В проекте представлены уникальные материалы фотоархивов близких нобелевскому лауреату людей. Об этом сказал Максим Левченко, председатель попечительского совета организации, на личной странице в социальная сеть Facebook.

Напомним, 24 мая 2015 г. на Литейном проспекте, 24 (Дом Мурузи) состоялось официальное открытие музея Иосифа Бродского «Полторы комнаты», приуроченное к 75-летию со дня рождения поэта.

Запущен интернет-портал, посвященный жизни и творчеству поэта Иосифа Бродского.

На Brodsky.онлайн представлены не только лишь известные всем факты о поэте, однако и уникальные материалы, опубликованные впервые.

Создатели сайта обещают ежедневно обновлять его. На протяжении нескольких лет фонд пробует сделать мемориальный музей Иосифа Бродского в квартире на Литейном проспекте, где жил поэт. Часть материалов нигде не публиковалась либо была доступна только ограниченному кругу читателей (в частности, ученические тетради Бродского либо план его комнат в доме Мурузи на Литейном проспекте, 24). Часть материалов нигде не публиковалась либо была доступна только ограниченному кругу читателей.

«Суть — в постоянном обновлении контента». Фонд был основан в 1999 г.