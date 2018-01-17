Vodafone не исключает возможность возврата денег абонентам из ОРДЛО

«Vodafone-Украина» не исключает возврата средств, списанных со счетов в качестве абонплаты, жителям неподконтрольного Донбасса.

Речь идет о деньгах, списанных в период, когда мобильная связь не работала. Об этом заявила пресс-секретарь оператора Виктория Рубан.

«Это, не то, чтобы форс-мажорная, эта ситуация чрезвычайная, эта ситуация очень болезненная, мне кажется, должна быть найдена возможность сделать ремонт и возобновить связь… У нас сейчас задача № 1 - это восстановить связь, чтобы можно было сделать возврат средств, а потом уже будем принимать решение. Не исключается и вероятность очень высока, что будем возвращать деньги», — заявила она.