Vodafone планирует завтра восстановить мобильную связь в ОРДЛО

Компания Vodafone рассчитывает завтра восстановить мобильную связь на оккупированной территории Донбасса.

Представитель компании на заседании Комитета Верховной Рады по правам человека напомнил, что компания приняла решение перейти от тарифов торговой марки МТС к тарифам Vodafone. В связи с этим, в договоре указано, что на оккупированной территории Vodafone не может применяться, поэтому вводятся два «безымянных» тарифа — по 3 гривны в день и по 60 гривен в месяц.

Также, он уточнил, что если с подконтрольной Украине территории абонент Vodafone приедет на оккупированную, то он сможет пользоваться только этими двумя тарифами.

Кроме того, он добавил, что ремонтные бригады не имеют постоянного доступа к территории ОРДЛО.